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10:54, 27 февраля 2023Экономика

Путин подписал закон о требовании к компаниям продавать нефть дороже

Президент Путин подписал закон об изменении параметров сбора налогов с нефтяных компаний
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Фото: Егор Алеев / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон, изменяющий ряд параметров налогообложения нефтяной отрасли, в том числе ограничивающий минимальную стоимость экспорта российской нефти за счет верхней границы дисконта к эталонному сорту Brent, пишет «Интерфакс».

Документ вступает в силу 1 апреля. С этого момента скидка на российский сорт нефти Urals при продаже не должна превышать 34 доллара за баррель. В мае она снижается до 31 доллара, в июне — до 28 долларов, а в июле — до 25.

Если компаниям не удастся продавать нефть дороже, чем требует новое правило, они будут уплачивать налоги исходя из устанавливаемой цены, а не реальной. Речь идет о налоге на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налоге на добавленный доход (НДД) и обратном акцизе.

В настоящее время Минфин определяет параметры сборов через среднюю цену на Urals в расчетах независимого ценового агентства Argus. После вступления в силу западных санкций на российскую нефть этот параметр опустился на уровень 50 долларов за баррель, хотя в бюджете запланированы нефтяные доходы из расчета 70,1 доллара за баррель.

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В конце января Путин потребовал изменить методику вычисления суммы налогов, чтобы не создавать угрозу исполнения бюджету. Правительство по итогам обсуждения приняло решение о введении максимального дисконта. Однако при цене на Brent ниже 84 долларов за баррель (уровень конца февраля) в марте Urals по-прежнему можно будет продавать по 50 долларов. Кроме того, даже в июле средняя цена нефти не поднимется выше ценового потолка, установленного авторами санкций на уровне 60 долларов за баррель.

На фоне снижения экспортной цены на российскую нефть дефицит бюджета к середине февраля подошел к четырем триллионам рублей. При этом к концу года он запланирован на уровне 2,9 триллиона. Глава Минфина Антон Силуанов заверил, что пересмотра параметров дефицита не планируется.

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Платон Щукин
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