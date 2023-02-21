Силуанов пообещал не повышать дефицит бюджета

Глава Минфина Силуанов пообещал сохранить дефицит бюджета в 2023 году на уровне 2% ВВП

Дефицит бюджета в 2023 году сохранится на уровне двух процентов от ВВП, повышать его в связи с экономической ситуацией или инициативами президента страны Владимира Путина, озвученными в послании Федеральному собранию, не планируется. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, передает РИА Новости.

По его словам, бюджетный дефицит является одним из факторов, определяющих макроэкономическую стабильность, на которой настаивает Путин, поэтому его будут «четко охранять и соблюдать». Министр подчеркнул, что правительство сделает все, чтобы обеспечить стабильность финансов и уложиться в заданные параметры расходов.

До этого Силуанов подтвердил, что в настоящее время речи о повышении налогов не идет, а добровольный взнос бизнеса, о котором заговорили в начале года, будет носить однократный характер.

Между тем глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил о необходимости как можно скорее согласовать формулу этого разового платежа. Он напомнил, что когда идея только возникла, речь шла о 200 миллиардах рублей, но теперь уже фигурируют цифры в полтора раза большие. По мнению главы организации, с каждым месяцем обсуждений аппетиты власти будут расти на 50 или 100 миллиардов рублей.

По итогам первых полутора месяцев 2023 года дефицит федерального бюджета подошел к четырем триллионам рублей при годовом плане 2,9 триллиона. Силуанов отмечал, что причиной январских трат стал сдвиг «влево» тех расходов, что ранее приходились на декабрь, переходом на систему единого налогового счета (ЕНС), а также возмещением НДС в ускоренном режиме — не за квартал, а за месяц.

Тем не менее в феврале, как следует из оперативных данных, расходы бюджета в расчете на сутки только выросли.