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15:08, 21 февраля 2023Экономика

Российский бизнес испугался роста аппетитов властей к изъятию денег

Глава РСПП Шохин заявил о росте аппетитов Минфина к размеру изъятий у бизнеса

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Согласовать формулу разового квазиналогового сбора с бизнеса (так называемый windfall tax) необходимо до конца февраля, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Его слова приводит «Интерфакс».

«Мы начинали с 200 миллиардов рублей, а чем больше времени проходит, тем больше аппетиты Минфина растут — 250, 300 миллиардов. Мы думаем, что каждый месяц дискуссии будут приводить к 50 или 100 миллиардам взносов дополнительно», — сказал Шохин, объясняя, почему бизнес боится затягивания вопроса с изъятием денег. Он надеется, что Госдума утвердит решение в марте.

Ранее власти говорили, что сбор со сверхдоходов бизнеса точно не будет введен в формате налога, но его могут сделать обязательным, а не добровольным. Позже глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что ведомство рассчитывает получить от этих выплат около 300 миллиардов рублей.

Он обратил внимание на то, что участие нефтегазового сектора и малого и среднего бизнеса не предполагается. 21 февраля Силуанов сказал, что взносы будут добровольными и предполагаются однократно в этом году. При этом речи о повышении налогов не идет, заверил он.

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Платон Щукин
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