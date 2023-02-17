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11:35, 17 февраля 2023Экономика

Власти собрались пополнить бюджет на сотни миллиардов за счет сборов с бизнеса

Минфин: сборы со сверхдоходов бизнеса принесут бюджету России около 300 млрд рублей

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Минфин России согласовывает с бизнесом сборы с его сверхдоходов за 2021-2022 годы — эти выплаты должны принести в бюджет сотни миллиардов рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова.

Он объяснил, что меру проведут через специальные поправки в налоговое законодательство. Компании будут делать взнос из суммы прироста доходов за последние два года по сравнению с 2019 и 2020 годами. Министр пояснил, что таким образом бизнес «будет участвовать в финансировании, по сути дела, государственных программ». Ожидается, что за счет этого в казну поступит около 300 миллиардов рублей.

При этом Силуанов подчеркнул, что власти не собираются пополнять бюджет за счет сборов с нефтегазового сектора и малого и среднего бизнеса, так как по нефтегазовому сектору и так «в последнее время приняли целый ряд налоговых новаций». Например, «Газпром» по итогам 2022 года стал крупнейшим налогоплательщиком России с результатом около пяти триллионов рублей.

Ранее Силуанов заявил, что федеральный бюджет в 2022 году был исполнен с дефицитом 3,3 триллиона рублей, или 2,3 процента ВВП. В феврале стало известно, что правительство прорабатывает с бизнесом вопрос выплаты в 2023 году однократного добровольного взноса в бюджет. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин ожидал, что речь может идти о сумме в районе 200-250 миллиардов рублей. 16 февраля замглавы Минфина Алексей Сазанов заявил, что сбор со сверхдоходов бизнеса точно не будет введен в формате налога, но его могут сделать обязательным, а не добровольным.

Сам бизнес считает идею правительства нереализуемой. Ранее РСПП предложил властям частично компенсировать растущий дефицит бюджета, подняв 20-процентный налог на прибыль российских компаний на 0,5 процентного пункта. Добровольный взнос будет затруднен корпоративными процедурами, поэтому бизнес предпочел бы выплаты через налоговый инструментарий, отмечал Шохин.

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Софья Ермакова
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