Российский бизнес оценил идею добровольных взносов в бюджет

Глава РСПП Шохин: бизнес считает нереализуемой идею добровольного взноса в бюджет

Российские компании считают нереализуемой идею правительства собрать с них добровольный однократный взнос в бюджет. Такую оценку озвучил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в разговоре с РБК.

С этой инициативой в РСПП выступил первый вице-премьер Андрей Белоусов еще в декабре, и бизнес обсуждал ее почти два месяца, прежде чем озвучить окончательное мнение о ней. 8 февраля Белоусов публично заявил, что такой взнос обсуждается правительством. Но главная проблема заключается в отборе конкретных компаний, которым будет предложено заплатить взнос, пояснил Шохин.

У крупных в фирм в стране слишком разное финансовое положение, многие из них также имеют очень жесткие корпоративные процедуры, необходимые для принятия важных решений. Кроме того, Шохин указал на неравномерность налоговой нагрузки российского бизнеса — например, в отдельных отраслях в 2023 году предусмотрены повышенные ставки НДПИ. «Если измерять все эти параметры, мы надолго уйдем в ручной режим», — подчеркнул он.

В качестве альтернатив единовременному взносу глава РСПП предложил выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) нового типа, которые были бы привязаны к размеру дефицита бюджета. «Если дефицит бюджета выше определенного уровня, то купоны могут не погашаться, проценты не выплачиваться, а ниже какого-то уровня — обслуживание идет в полном объеме с компенсацией того, что было недоплачено ранее», — пояснил Шохин.

Взнос также можно заменить развитием государственно-частного партнерства, инвестициями в социальные проекты и повышением налога на прибыль на 0,5 процентных пункта, считают в ПСПП. При этом в правительстве уже заявили, что не поддерживают увеличение ставки налога на прибыль, считая его «несправедливым».