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16:18, 8 февраля 2023Экономика

Минфин одобрил идею добровольных взносов в бюджет

Минфин: правительство России не поддерживает идею РСПП увеличить налог на прибыль бизнеса

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Решать задачу пополнения федерального бюджета стоит за счет разовых взносов крупных российских компаний, которые получили сверхдоходы в 2021-2022 годах, а не за счет общего увеличения налога на прибыль, считает Министерство финансов страны. Слова ведомства передает «Интерфакс».

Речь идет о предложении Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) частично компенсировать растущий дефицит бюджета за счет бизнеса. Организация заявила, что правительству следует поднять 20-процентный налог на прибыль российских компаний на 0,5 процентного пункта. Однако правительство такую инициативу не поддерживает, об этом ранее также сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он также отметил, что власти обсуждают разовый добровольный взнос компаний в бюджет страны.

Минфин одобрил идею, однако уточнил, что эффект от «добровольных взносов» для различных отраслей экономики будет неравномерным. «Дополнительные конъюнктурные доходы сформировались не во всей экономике в целом, а только в отдельных ее секторах и у отдельных налогоплательщиков», — объяснил он. Ведомство добавило, что в случае добровольных взносов в первую очередь необходимо рассматривать те компании, которые получили сверхдоходы за предыдущие два года, и «уже на этом основании принимать решение о взносе, который, как ожидается, будет добровольным со стороны членов РСПП».

Разговоры о потенциальных мерах для пополнения федерального бюджета ведутся на фоне опубликованных данных по дефициту бюджета в январе в размере 1,76 триллиона рублей. Текущий показатель на 35 процентов ниже объема поступления доходов в январе прошлого года. Нефтегазовые доходы составили 426 миллиарда рублей и снизились по сравнению с показателями января 2022 года на 46 процентов.

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Мария Грушко
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