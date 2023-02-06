Раскрыт объем дефицита российского бюджета

Минфин: дефицит федерального бюджета в январе составит 1,76 триллиона рублей

Согласно предварительной оценке Минфина России, дефицит федерального бюджета в январе составит 1,76 триллиона рублей. Об этом говорится на сайте министерства.

В ведомстве также раскрыли, что нынешний показатель на 35 процентов ниже объема поступления доходов в январе 2022 года. Предварительный объем расходов бюджета в январе — 3,117 триллиона рублей, что на 59 процентов больше прошлогодних показателей. В Минфине пояснили, что ускорение расходов в начале года в основном связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам.

Нефтегазовые доходы составили 426 миллиарда рублей и рухнули к январю 2022 года на 46 процентов. Ненефтегазовые доходы упали на 28 процентов, составив 931 миллиард рублей.

Ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) оценивается в шесть триллионов рублей, заявил ранее глава Минфина России Антон Силуанов.