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17:28, 6 февраля 2023Экономика

Раскрыт размер ликвидной части главной российской «кубышки»

Глава Минфина Силуанов: размер ликвидной части ФНБ оценивается в шесть триллионов рублей

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Ликвидная (только средства на счетах в Центробанке) часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) оценивается в шесть триллионов рублей. Ее размер раскрыл глава Минфина России Антон Силуанов в подкасте «Легкие деньги» на Первом канале. Выдержки из заявлений министра цитирует ТАСС.

Министр подчеркнул, что, несмотря на возможные риски, санкции, цены на углеводороды и ограничения, задачей Минфина является выполнение всех запланированных обязательств перед россиянами и страной.

Ранее Минфин предложил смягчить ограничения в отношении трат денег из ФНБ — главной «кубышки» страны. В настоящий момент порог объема ликвидных средств, при котором можно тратить средства фонда, составляет 10 процентов ВВП России. Показатель повысили с 7 процентов в ноябре 2021 года. Теперь планку предлагается снизить до прежнего уровня и вовсе отказаться от уровня в 10 процентов.

В декабре 2022 года ФНБ сократился почти на один триллион рублей — до 10,4 триллиона рублей, или 7,8 процента ВВП. В Минфине объяснили, что средства были направлены на финансирование дефицита бюджета страны.

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Платон Щукин
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