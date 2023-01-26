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17:23, 26 января 2023Экономика

В России нашли способ активнее тратить деньги из «главной кубышки»

Минфин России предложил снизить порог инвестирования ФНБ с 10% до 7% ВВП

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Министерство финансов России предложило смягчить ограничения в отношении трат денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ), который называют «главной кубышкой» страны. Ведомство считает, что необходимые или так называемые «антикризисные» инвестиции в экономику государства при помощи средств фонда можно будет осуществлять вне зависимости от объема ликвидной части организации. Минфин внес соответствующие поправки в Бюджетный кодекс, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящий момент порог объема ликвидных средств, при котором можно тратить средства ФНБ, составляет 10 процентов ВВП России, он был повышен с 7 процентов в ноябре 2021 года. Теперь планку предлагается снизить до прежнего уровня и вовсе отказаться от планки в 10 процентов. При этом министерство предлагает увеличить список инвестиций, возможных до достижения порога.

Найденный Минфином способ активнее расходовать средства из фонда необходим для поддержки экономики страны в нынешней ситуации. «Данные изменения позволят обеспечить надежную поддержку ключевых отраслей российской экономики в текущих сложных геополитических и макроэкономических условиях», — сказано в пояснительной записке к документу.

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Порог инвестирования относится к прогнозируемому на конец 2023 года объему ликвидной части ФНБ, увеличенному на дополнительные нефтегазовые доходы, которые бюджет запланировал получить в 2023 году (939 миллиарда рублей), пишет РБК. Этот показатель не достигнет семи процентов прогнозируемого ВВП страны, согласно закону о бюджете.

В декабре 2022 года ФНБ сократился почти на один триллион рублей — до 10,4 триллиона рублей, или 7,8 процента ВВП. В Минфине объяснили, что потраченные средства были направлены на финансирование дефицита бюджета страны, по итогам прошедшего года он составил 3,3 триллиона рублей, что соответствует 2,3 процента ВВП.

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Мария Грушко
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