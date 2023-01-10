В правительстве России назвали объемы дефицита бюджета

Дефицит бюджета России по итогам 2022 года составил 3,3 триллиона рублей

Дефицит бюджета России по итогам прошедшего года составил 3,3 триллиона рублей, что соответствует 2,3 процента ВВП, сообщил на заседании правительства глава министерства финансов Антон Силуанов. Его слова приводит РИА Новости.

Как уточнил, в свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин, расходы в 2022 году за счет «решения масштабных задач» составили свыше 31 триллиона рублей, доходы — почти 28 триллионов. «Все социальные обязательства перед гражданами неукоснительно выполнялись, оказывалась поддержка предприятиям», — пояснил глава правительства.

При этом, по словам Силуанова, план по поступлениям в бюджет был перевыполнен. «Это было достигнуто за счет как нефтегазовых доходов благодаря более высокой конъюнктуре цен на энергоносители, так и роста ненефтегазовых доходов, в том числе за счет роста налога на добавленную стоимость в результате увеличения спроса в определенные периоды прошлого года», — пояснил глава Минфина.

По итогам года российский сорт нефти Urals в среднем торговался по 76,09 доллара за баррель, что стало лучшим результатом для бюджета и нефтяных компаний за последние восемь лет, писал «Коммерсантъ». Однако в декабре, по данным Минфина, цена составила уже 50,5 доллара за баррель, что создает угрозу падения бюджетных доходов.