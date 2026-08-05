Москвичей предупредили об опасности

В Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за 30-градусной жары

В Москве введен повышенный, оранжевый уровень погодной опасности из-за экстремально высокой температуры воздуха, следует из данных Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, в среду, 5 августа, столбики термометров в Москве поднимутся до отметки плюс 30-32 градуса. Период зноя продлится до 18 часов пятницы, 7 августа.

Жителям столицы ранее в МЧС рекомендовали избегать прямых солнечных лучей в пиковые дневные часы, носить головные уборы и строго соблюдать питьевой режим.

По прогнозам синоптика Татьяны Поздняковой, в конце следующей недели на Москву может обрушиться новая волна жары с температурой до плюс 30 градусов Цельсия.