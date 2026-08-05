Убеждавшей россиян в нападении рептилоидов на Землю Ладе-Русь вынесли очередной приговор

В Самаре суд приговорил к 8 годам колонии заочно Ладу-Русь по статье об иноагентах

Суд Ленинского района Самары заочно приговорил основательницу секты Светлану Ладу-Русь (включена в перечень иноагентов Минюста России) к восьми годам колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Фигурантку признали виновной в преступлении по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах. По версии следствия, женщина, имея статус иноагента, дважды за год привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента и продолжала публиковать посты в интернете без необходимой маркировки.

В 2025 году Лада-Русь заочно была осуждена на восемь лет за мошенничество, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и создание организации, посягающей на личность и права граждан. Женщина называла себя экстрасенсом и посланницей Солнца, убеждала последователей в том, что может защитить человечество от глобальной катастрофы и нападения рептилоидов с планеты Нибиру. Адепты несли ей все свои сбережения, документы на квартиры и автомобили.

