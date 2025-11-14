Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:13, 14 ноября 2025Силовые структуры

Убеждавшая россиян в нападение рептилоидов на Землю глава секты получила приговор

В Самаре заочно осудили на восемь лет основательницу секты «Лада-Русь»
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алешковский Митя (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) / ТАСС

В Самарской области суд заочно приговорил к восьми годам лишения свободы основательницу секты «Лада-Русь», признанной экстремистской и запрещенной в России организации, Светлану Пеунову (признана иноагентом). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Самарской области.

Женщина признана виновной по части 1 и 2 статьи 239 («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»), части 1 статьи 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»), части 3 и 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, с 2006 года подсудимая организовывала в своем доме ежедневные обязательные обряды и церемонии, навязывая свое вероучение и дестабилизируя эмоциональное состояние своих последователей. Светлана Пеунова («Лада-Русь»), называющая себя экстрасенсом и посланницей Солнца, убеждала последователей в том, что может защитить человечество от глобальной катастрофы и нападения рептилоидов с планеты Нибиру. Адепты несли ей все свои сбережения, документы на квартиры и автомобили.

В марте 2019 года адепты секты «Лада-Русь» захватили россиянина, связали его и избивали в квартире его бывшей супруги, требуя передать им в собственность долю в четырехкомнатной квартире и автомобиль. Сектанты также сожгли дом родственника заложника, чтобы заставить его выполнить их требования. Мотивом нападения на потерпевшего мог стать уход из секты его жены. Пленника освободили после того, как его бывшая жена обратилась в полицию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пройдут ускоренное обучение и будут служить». В России планируют призвать несколько тысяч резервистов. Куда их направят?

    Выявлен неожиданный фактор ускорения биологического старения

    Появились подробности о боях с ВСУ в окрестностях Красноармейска

    Коррупция на Украине возмутила Евросоюз

    Армия России полностью заняла еще один населенный пункт в Днепропетровской области

    В России высказались о предотвращении теракта против одного из высших должностных лиц

    Набиуллина назвала слишком медленным повышение ключевой ставки

    Два брата-близнеца нашли друг друга на СВО

    Появились детали допроса устроившего поджог в крупнейшем торговом центре Москвы

    ФСБ задержала нападавших под видом полицейских на россиян мигрантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости