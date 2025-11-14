Убеждавшая россиян в нападение рептилоидов на Землю глава секты получила приговор

В Самаре заочно осудили на восемь лет основательницу секты «Лада-Русь»

В Самарской области суд заочно приговорил к восьми годам лишения свободы основательницу секты «Лада-Русь», признанной экстремистской и запрещенной в России организации, Светлану Пеунову (признана иноагентом). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Самарской области.

Женщина признана виновной по части 1 и 2 статьи 239 («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»), части 1 статьи 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»), части 3 и 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, с 2006 года подсудимая организовывала в своем доме ежедневные обязательные обряды и церемонии, навязывая свое вероучение и дестабилизируя эмоциональное состояние своих последователей. Светлана Пеунова («Лада-Русь»), называющая себя экстрасенсом и посланницей Солнца, убеждала последователей в том, что может защитить человечество от глобальной катастрофы и нападения рептилоидов с планеты Нибиру. Адепты несли ей все свои сбережения, документы на квартиры и автомобили.

В марте 2019 года адепты секты «Лада-Русь» захватили россиянина, связали его и избивали в квартире его бывшей супруги, требуя передать им в собственность долю в четырехкомнатной квартире и автомобиль. Сектанты также сожгли дом родственника заложника, чтобы заставить его выполнить их требования. Мотивом нападения на потерпевшего мог стать уход из секты его жены. Пленника освободили после того, как его бывшая жена обратилась в полицию.