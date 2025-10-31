Уверовавшие в нападение рептилоидов на Землю получили срок за захват россиянина в плен

В Самаре суд дал до 9,5 года сектантам «Лада-Русь» за вымогательство и поджог

Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор четырем участникам преступной группы, которая на протяжении шести суток удерживала россиянина в квартире и вымогала у него долю квартиры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Подсудимые являются адептами секты «Лада-Русь», признанной экстремистской и запрещенной в России организации, основателем которой является Светлана Лада-Русь (включена в перечень иноагентов Минюста РФ). Они признаны виновными вымогательстве, незаконном лишении свободы и умышленном повреждении имущества. Им назначено наказание от 8,5 до 9,5 года лишения свободы.

По версии следствия, в марте 2019 года сектанты захватили россиянина, связали его и избивали в квартире его бывшей супруги, требуя передать им в собственность долю в четырехкомнатной квартире и автомобиль. Сектанты также сожгли дом родственника заложника, чтобы заставить его выполнить их требования. Мотивом нападения на потерпевшего мог стать уход из секты его жены. Пленника освободили после того, как его экс-жена обратилась в полицию.

Светлана Пеунова (Лада-Русь), называющая себя экстрасенсом и посланницей Солнца, убеждала последователей в том, что может защитить человечество от глобальной катастрофы и нападения рептилоидов с планеты Нибиру. Адепты несли ей все свои сбережения, документы на квартиры и автомобили.