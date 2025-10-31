Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:33, 31 октября 2025Силовые структуры

Уверовавшие в нападение рептилоидов на Землю получили срок за захват россиянина в плен

В Самаре суд дал до 9,5 года сектантам «Лада-Русь» за вымогательство и поджог
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор четырем участникам преступной группы, которая на протяжении шести суток удерживала россиянина в квартире и вымогала у него долю квартиры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Подсудимые являются адептами секты «Лада-Русь», признанной экстремистской и запрещенной в России организации, основателем которой является Светлана Лада-Русь (включена в перечень иноагентов Минюста РФ). Они признаны виновными вымогательстве, незаконном лишении свободы и умышленном повреждении имущества. Им назначено наказание от 8,5 до 9,5 года лишения свободы.

По версии следствия, в марте 2019 года сектанты захватили россиянина, связали его и избивали в квартире его бывшей супруги, требуя передать им в собственность долю в четырехкомнатной квартире и автомобиль. Сектанты также сожгли дом родственника заложника, чтобы заставить его выполнить их требования. Мотивом нападения на потерпевшего мог стать уход из секты его жены. Пленника освободили после того, как его экс-жена обратилась в полицию.

Светлана Пеунова (Лада-Русь), называющая себя экстрасенсом и посланницей Солнца, убеждала последователей в том, что может защитить человечество от глобальной катастрофы и нападения рептилоидов с планеты Нибиру. Адепты несли ей все свои сбережения, документы на квартиры и автомобили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обращении Венесуэлы за помощью к России из-за США

    Певица Бьянка в прозрачном платье посетила премию

    Европейская страна запретила экспорт топлива в страны Евросоюза

    Психиатр заподозрил одно заболевание у любителей «блатных» номеров

    В российском регионе произошло смертельное ДТП с участием пикапа и большегруза

    Лукашенко «послал» Вашингтон после одного требования

    Уверовавшие в нападение рептилоидов на Землю получили срок за захват россиянина в плен

    Копию знаменитого украденного золотого унитаза продадут за 809 миллионов рублей

    В Британии признались в прокси-войне с Россией

    Собственников жилья предупредили о штрафе за визит к арендаторам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости