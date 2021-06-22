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Задержание бойцами ОМОН банды сектантов попало на видео

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Под Самарой задержали трех участников секты «Лада-Русь», подозреваемых в поджогах, вымогательстве, незаконном лишении свободы и избиении людей. Оперативную съемку задержания показала пресс-служба управления Следственного комитета России по Самарской области.

На кадрах запечатлены бойцы ОМОН, которые задерживают подозреваемых.

Спецоперация проводилась следователями и полицейскими при содействии ОМОН областного управления Росгвардии.

По версии следствия, в марте 2019 года пять членов секты удерживали в доме мужчину. Они связали его и избивали, требуя передать им в собственность долю в четырехкомнатной квартире и автомобиль. Сектанты также сожгли дом родственника заложника, чтобы заставить его выполнить их требования. Следствие оценивает ущерб, причиненный потерпевшему, в два миллиона рублей. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мотивом нападения на потерпевшего мог стать уход из секты его жены, сообщает Life.ru. Руководителем «Лада-Русь», которая насчитывала несколько сотен тысяч человек, следствие считает Светлану Пеунову. Она называла себя экстрасенсом и посланницей солнца и убеждала последователей в том, что может защитить человечество от глобальной катастрофы и нападения рептилоидов с планеты Нибиру. Адепты несли ей все свои сбережения, документы на квартиры и автомобили.

Пеунова также является главой местной партии, признанной экстремистской организацией. Сообщалось о ее намерениях баллотироваться на президентский пост. Она участвовала в думских выборах и пыталась избраться мэром Тольятти и Самары.

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