Особняку жертв секты Чарльза Мэнсона нашли нового хозяина

Скандально известный особняк в районе Лос-Фелис Лос-Анджелеса обрел нового хозяина. Прежний собственник Зак Баганс уступил в цене, чтобы расстаться с домом, известным кровавой историей членов секты американского маньяка Чарльза Мэнсона в 1960-х, пишет TMZ.

Баганс приобрел дом в 2019 году за 1,98 миллиона долларов, а спустя год сам решил от него избавиться. Особняк с мрачной историей выставили на продажу в октябре прошлого года за 2,2 миллиона долларов. Недавно за 1,8 миллиона долларов его приобрел покупатель, который предпочел остаться анонимным.

Площадь дома составляет около 150 квадратных метров, там есть две спальни и две ванные комнаты, здание выполнено в классическом стиле 1920-х годов, значилось в объявлении о продаже, которое почти год не находило откликов. В тексте не было ни слова о прошлом недвижимости.

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В 1960-х дом принадлежал супружеской паре Лено и Розмари Ла-Бьянка. Мэнсон и его последователи 9 августа 1969-го пробрались в особняк и зарезали хозяев. Преступление совершили на следующий день после того, как члены той же секты жестоко убили беременную жену кинорежиссера Романа Полански Шэрон Тейт.

Чарльз Мэнсон создал и возглавил секту «Семья» в конце 1960-х. Сектанты по его приказу убивали людей. Мэнсона поймали в 1969 году и приговорили к смертной казни, но позже сменили наказание на девять пожизненных сроков. Маньяк умер в тюремной больнице штата Калифорния в 2017 году.

В середине мая неизвестный покупатель приобрел в штате Иллинойс США участок, который долгое время принадлежал американском маньяку Джону Гейси (John Gacy), известному как «клоун-убийца». В 1979 году снесли дом маньяка, в котором полицейские обнаружили около 30 тел молодых мужчин и мальчиков.