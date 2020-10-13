Дом из культового фильма про маньяка выставили на продажу

Дом в Перриополисе (штат Пенсильвания, США), где снимали культовый фильм про маньяка «Молчание ягнят», выставили на продажу за чуть меньше 300 тысяч долларов (23,1 миллиона рублей). Об этом сообщает 10 Philadelphia.

Здание послужило «домом» для одного из персонажей фильма — маньяка, прозванного Буффало Биллом. С момента, как картина вышла на экраны в 1991 году, локация практически не изменилась. Единственное отличие — в подвале нет гигантской ямы (сцену снимали в павильоне), зато имеется «отличная прачечная и много места для хранения вещей».

Сам дом построили в 1910 году. Он вмещает четыре спальни и бассейн на первом этаже, а также отдельный гараж на три машины. По словам продавца, внутри все сохранилось в первозданном состоянии: оригинальные полы, деревянные предметы декора, светильники, двери и даже камины.

«Нам так много людей звонят, пишут и отправляют сообщения, они просто спрашивают нас о доме, говоря: "Мы не заинтересованы в покупке, мы просто любим фильм". Это безумие, я и не представлял, сколько много поклонников у этого фильма», — сказал риелтор.

Он заявил, что если объект не купят к Хэллоуину, то возьмет в дом экстрасенса, который будет вызывать духов умерших. Прежняя хозяйка дома погибла около 100 лет назад, поэтому с ней можно будет попытаться пообщаться.

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