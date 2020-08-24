В комнате из фильма «Брат 2» предложили пожить за 15 тысяч рублей в месяц

На московском рынке арендного жилья появилась «комната Данилы Багрова» — помещение в коммунальной квартире, в котором, по словам собственника, снимались эпизоды фильма «Брат 2» режиссера Алексея Балабанова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В комнате предлагают пожить за 15 тысяч рублей в месяц — такова заявленная ставка аренды жилья. Расположена она в доме у станции метро «Динамо». В квартире проживают еще шесть человек. В помещении сделан ремонт, установлена новая мебель. Обстановка из «Брата 2» не сохранилась.

Российский фильм «Брат 2» вышел в мае 2000 года. Главную роль в нем исполнил Сергей Бодров-младший. 20 сентября 2002 года он погиб вместе со съемочной группой фильма «Связной» во время схода ледника в Кармадонском ущелье в Северной Осетии.

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