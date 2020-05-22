Бывший хоккеист сборной России рассказал о съемках с Бодровым в «Брате 2»

Бывший хоккеист сборной России Дарюс Каспарайтис рассказал о съемках с Сергеем Бодровым в фильме «Брат 2». Его слова приводит Sport24.

«Я запомнил Сергея Бодрова очень скромным, спокойным и тихим человеком. Вот Данила Багров — это и есть Сергей Бодров. Он такой же человек в жизни был, хладнокровный. Из него бы, наверное, получился хороший вратарь», — посчитал Каспарайтис. Он также назвал режиссера фильма Алексея Балабанова спокойным человеком.

Хоккеист добавил, что сцену с его участием сняли с одного дубля. «Если бы знал, что это будет такой популярный фильм, то постарался бы как-нибудь побольше поучаствовать», — сказал он.

Каспарайтис родился в Литве, но играл за сборную России. Вместе с Объединенной командой он стал олимпийским чемпионом в 1992 году. В момент съемок фильма хоккеист выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс». Сцена с его участием была снята во время реальной тренировки американской команды.

Российский фильм «Брат 2» вышел в мае 2000 года. Главную роль в нем исполнил Сергей Бодров-младший.

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