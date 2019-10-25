Музыканты из звучавших в «Брате 2» групп выступят к 20-летию фильма

Артисты, чья музыка звучала в «Брате 2», проведут в Москве концерт в честь 20-летия с момента выхода фильма Алексея Балабанова. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На мероприятии выступят, в частности, бывший лидер рок-группы Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов, «Сплин», бывший лидер коллектива «Смысловые Галлюцинации» Сергей Бобунец и бывший фронтмен «Агаты Кристи» Глеб Самойлов.

Концерт, получивший название «Брат 2. 20 лет. Живой Soundtrack» состоится 21 марта 2020 года в Crocus City Hall. Билеты на мероприятие можно приобрести через сервис «Яндекс.Афиша».

Российский криминальный фильм «Брат 2» вышел в мае 2000 года. Главную роль в нем исполнил Сергей Бодров-младший.

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