Особняк из фильма «101 далматинец» выставили на продажу

В Великобритании выставили на продажу особняк в викторианском стиле почти за девять миллионов фунтов стерлингов (около 777 миллионов рублей). Он известен как семейный дом из повести «101 далматинец», которая легла в основу одноименного мультфильма студии Disney, сообщает Mansion Global.

Трехэтажный дом, который окрестили розовым из-за цвета фасада, расположен в престижном районе Лондона Примроуз-Хилл. Автор повести Доди Смит часто проходила здесь и выгуливала в парке неподалеку собственных далматинцев. Здание послужило источником вдохновения для писательницы — именно здесь жили главные персонажи ее книги.

По словам риелторов, в особняке найдется достаточно места для всех членов большой семьи. Внутри дома множество декоративных элементов: гравюры, камины, также установлены створчатые окна. Особняк вмещает восемь спален, несколько кухонь, кабинет, сад и террасу на крыше с видом на парк.

Ранее стало известно, что в Англии решили продать загородный дом XV века, в котором проходили съемки американской комедии «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с участием актера Роберта Дауни-младшего. Стоимость особняка — более пяти миллионов фунтов (440,3 миллиона рублей).

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