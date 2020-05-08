Фанаты Гарри Поттера получили шанс пожить в Хогвартсе

У фанатов Гарри Поттера появился шанс пожить в Хогвартсе — в Англии продается здание, где проходили съемки серии фильмов о волшебнике. Об этом сообщает Mansion Global.

Дом площадью 210 квадратных метров находится в 24 километрах к северо-западу от Лондона, в городе Буши (графство Хартфордшир). Внутри расположены четыре спальни и два конференц-зала. Объект оценивается в 1,1 миллиона фунтов стерлингов (приблизительно 1,35 миллиона долларов США).

Согласно информации в объявлении, жилой комплекс Royal Connaught Park, где расположено продаваемое здание, включает в себя сводчатую столовую, которая известна как Большой зал Хогвартса из первых трех фильмов о Гарри Поттере.

Материалы по теме Небесный ракурс Брошенные танки, дом-цветок и загадочные послания на земле — как Россия выглядит из иллюминатора

Построенный в 1903 году Royal Connaught Park входит в список объектов культурного наследия (Grade-II-listed) и состоит из кирпичных и каменных зданий в неоготическом стиле. Раньше здесь была школа для мальчиков, однако в 2010 году ее переделали под жилую недвижимость.

В начале 2020 года сообщалось о продаже дома для фанатов киноэпопеи «Звездные войны» в США. Двухэтажный дом оценивался в 26,5 миллиона долларов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru