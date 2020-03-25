Хогвартс из «Гарри Поттера» переделали под квартиры

В Великобритании здание бывшей масонской школы для мальчиков, где снимали фильмы о Гарри Поттере, переделали под жилую недвижимость. Теперь там можно поселиться — за двухкомнатные апартаменты просят 760 тысяч фунтов стерлингов (69,8 миллиона рублей). Об этом сообщается на портале Rightmove.

Royal Connaught Park находится в британском городе Буши (графство Хартфордшир) в 20 минутах езды на поезде из центра Лондона. Здание в стиле викторианской готики построено в 1903 году, а прилегающая территория площадью в 41 гектар усажена деревьями.

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В комплексе есть собственный оздоровительный и фитнес-центр с крытым бассейном, парилкой и сауной. На улице расположены теннисные корты. На каждую квартиру полагается два машино-места, а также трансфер от и до вокзала Буши. В доме круглосуточно дежурит консьерж.

Обеденный зал школы знаком зрителям по Большому залу в Хогвартсе, а в одной из башен Royal Connaught Park снимали интерьеры круглого кабинета Дамблдора (фильм «Гарри Поттер и Орден Феникса»). Теперь Большой зал можно арендовать для проведения различных мероприятий, в том числе и свадеб.

Летом 2019 года пожилая пара из Канады решила порадовать свою двухлетнюю внучку и построила ей игрушечный домик по мотивам вселенной Гарри Поттера. Он копирует помещения Хогвартса. Также рядом имеются и другие локации из фильма: совятня, магазин Олливандеров, Тисовая улица и даже платформа номер девять и три четверти.

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