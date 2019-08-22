Маленькой девочке подарили Хогвартс

Пожилая пара решила порадовать свою двухлетнюю внучку и построила ей игрушечный домик по вселенной Гарри Поттера, пишет Daily Mail.

Дейв и Руби Данлоп из города Спенсервилл в канадской провинции Онтарио построили для своей внучки Логан замок в стиле фильмов о Гарри Поттере, чтобы она там могла играть вместе с друзьями. Родители Логан, фанаты романов Джоан Роулинг, не знали, как его спроектировать, и на выручку пришли бабушка с дедушкой.

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Данлопы обратились в компанию Charmed Playhouses, которая специализируется на строительстве дорогих игровых домиков по индивидуальным заказам. Дейв с Руби отказались называть стоимость проекта, но издание выяснило, что подобный домик может обойтись от 15 тысяч до 250 тысяч долларов.

Двухэтажный замок площадью 107 квадратных метров строили в мастерской шесть недель, а потом еще три дня монтировали на заднем дворе Данлопов. Зато теперь дети в полном восторге. Домик копирует интерьеры школы волшебников — Хогвартса. Также рядом имеются и другие локации из вселенной Гарри Поттера: совятня, магазин Олливандеров, Тисовая улица, платформа номер девять и три четверти.

Компания Charmed Playhouses — семейный бизнес Тайсона Ливитта. Фирма работает в Северной Америке, Китае и Великобритании. Среди готовых проектов Charmed Playhouses уже значится замок Рапунцель по мотивам мультфильма Disney, пиратский корабль и нора Хоббита.

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