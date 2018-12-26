Воздушный шарик с письмом перелетел границу и принес девочке подарки

Житель американского штата Аризона обнаружил прилетевший из Мексики воздушный шарик со списком желаний для Санта-Клауса, вычислил отправительницу и купил ей подарки. Об этом сообщает агентство Reuters.

16 декабря 60-летний Рэнди Хейс (Randy Heiss), живущий в городке Патагония, расположенном примерно в 32 километрах от границы с Мексикой, во время прогулки с собакой обнаружил красный сдувшийся воздушный шарик. К нему ленточкой было привязано письмо со списком подарков на испанском языке. Девочка просила кукол Enchantimals, домик для них, принадлежности для рисования и лизун. Отправительница подписалась как Даями (Dayami) и не оставила своего адреса или телефона.

Хейс предположил, что шарик прилетел из мексиканского города Ногалес, расположенного неподалеку от границы с США. Он сделал пост о находке в социальных сетях и связался через Facebook с популярной городской радиостанцией XENY. В среду, 19 декабря, один из ведущих рассказал в эфире о письме. Уже через час с радиостанцией связалась семья Даями. Они признались, что у них нет денег на покупку подарков, и восьмилетняя девочка понадеялась на чудо. Ведущий предложил Хейсу и его жене встретиться с мексиканкой.

Американец последовал совету: они с женой купили все товары из списка, кроме домика для кукол, так как он закончился в магазинах, а также подарки для четырехлетней сестры девочки, а затем за 45 минут доехали до Ногалеса. Американцы встретились с детьми в офисе радиостанции и представились помощниками Санты.

Хейс признался, что его единственный сын умер девять лет назад и ему с женой очень не хватало празднования Рождества вместе с детьми. «Да, вдоль границы шестиметровая стена с колючей проволокой, но ничто не может остановить веру ребенка в Рождество», — заявил он.

В понедельник, 24 декабря, адвокат из Калифорнии отправил Даями кукольный домик после того, как узнал о ее истории, тем самым выполнив все желания девочки на Рождество.

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