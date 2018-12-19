Старик после смерти оставил соседской девочке подарки на годы вперед

В британском городе Барри, Южный Уэльс, старик после смерти оставил дочери соседей рождественские подарки на ближайшие 14 лет. Об этом сообщает информационный портал BBC News.

Оуэн и Кэролайн Уильямс (Owen и Caroline Williams) прожили по соседству с мужчиной по имени Кен около двух лет. Они переехали в дом сразу после рождения ребенка. Старик, которому было больше 80 лет, души не чаял в их дочери Кади (Cadi).

Недавно Кен скончался, и в понедельник, 17 декабря, в их дом постучалась его дочь. «У нее в руках была большая пластиковая сумка. Я подумал, что там мусор, и она просит меня его вынести», — признался Уильямс. Однако в сумке оказалась целая куча подарков на Рождество для Кади.

«Я занес мешок в комнату, а моя супруга в это время говорила с тещей по видеосвязи. Жена разрыдалась, затем я, а затем ее мать», — рассказал мужчина. Он добавил, что никто не ожидал от соседа такого. Неизвестно, покупал ли Кен подарки в течение двух лет или приобрел все недавно, предчувствуя свою кончину.

Пара открыла один из подарков: в нем лежала детская книга. Они добавили, что пока не знают, что делать с остальными. «Судя по всему, среди подарков есть книги, три-четыре мягких игрушки и, может быть, конструктор Lego Duplo», — отметил Уильямс.

По его словам, до пенсии сосед работал глубоководным водолазом и был «человеком с большой буквы».

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