Канадец полвека хранил неоткрытый подарок от девушки и наконец заглянул внутрь

65-летний житель канадского города Эдмонтон, провинция Альберта, который почти полвека хранил подарок от бросившей его девушки, узнал, что было внутри. Об этом пишет CTV News.

48 лет назад Адриан Пирс (Adrian Pearce) заканчивал школу. Перед Рождеством девушка, с которой он тогда встречался, вручила ему подарок и тут же сообщила, что желает расстаться. Он не стал открывать сверток и с тех пор каждый год клал его под елку. Так продолжалось много лет, пока традиция не прервалась по настоянию жены.

В конце 2017 года о Пирсе и его неоткрытом подарке рассказали в СМИ. Одна из статей попалась на глаза Вики Аллен (Vicki Allen) — той самой девушке, которая бросила его много лет назад. После переписки в Facebook Пирс и его жена пригласили Аллен в гости.

При скоплении людей женщина вышла на сцену местного кафе и лично открыла подарок. За столько лет Аллен успела забыть, что именно было в свертке, поэтому его содержимое оказалось сюрпризом даже для нее. Внутри лежал небольшой сборник высказываний о любви под названием «Любовь это: новые способы заметить то самое чувство». «О нет! — воскликнула она. — Я не могу ему это отдать!»

Потом Аллен объяснила, что именно произошло 48 лет назад. По ее словам, пока она ходила по торговому центру и выбирала подарок для Пирса, к ней подошел незнакомый парень и внезапно поцеловал ее. «Все это было бы не так плохо, если бы я не поцеловала его в ответ», — говорит женщина. После этого она решила, что должна немедленно расстаться с Пирсом.

«У нас были очень невинные отношения. Мы учились в старших классах, — вспоминает Аллен. — Я не знала, что он так переживал».

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