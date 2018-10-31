День рождения оставшегося в одиночестве мальчика спасли незнакомцы

Незнакомые люди помогли мальчику отметить день рождения, когда на праздник не пришли его одноклассники. Об этом сообщает Yahoo News.

Семья десятилетнего Броди Бэррона (Brody Barron) недавно перебралась из Великобритании в американский штата Оклахома. Обычно он празднует день рождения в августе, но в этом году его решили отметить попозже, чтобы мальчик успел завести новые знакомства в школе.

На день рождения, который устроили в семейном развлекательном центре в столице штата, были приглашены десять одноклассников Броди. «Мы не рассчитывали, что придут все, но через 30 минут после начала поняли, что не будет никого», — рассказывает его мать.

Она решила посоветоваться с менеджером. По ее словам, тот ответил: «Вот что мы сделаем: устроим для него потрясающую вечеринку, и вам это не будет стоить ни цента». За столом Броди собрались сотрудники развлекательного центра, спели «С днем рождения», сыграли с ним в лазертаг и подарили кеглю с эмблемой Fortnite.

Шум услышала женщина, позвонившая в развлекательный центр, чтобы сделать заказ. Она поинтересовалась, что происходит, а когда ей объяснили, приехала туда с подарками для мальчика. «Броди чувствовал себя как знаменитость и сказал, что это был самый лучший день», — утверждает его мать.

24 октября сообщалось, что шестилетний мальчик Тедди из города Тусон в американском штате Аризона пригласил одноклассников на вечеринку в честь дня рождения, однако на нее никто не пришел. Фотография Тедди в местной пиццерии за пустым столом, которой поделилась его мама, быстро стала вирусной.

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