Мать оставшегося в одиночестве на день рождения мальчика пожалела о славе

Мать шестилетнего мальчика, к которому никто из одноклассников не пришел на день рождения, пожалела о неожиданно свалившейся на их семью популярности после публикации истории в сети. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Праздник должен был пройти в воскресенье, 21 октября, в одной из пиццерий города Тусон в американском штате Аризона. Силь Мадзини (Sil Mazzini), разослала всем 32 одноклассникам сына Тедди подарочные пакеты с приглашениями. Накануне праздника некоторые родители обещали привести детей, но в итоге на вечеринке не было ни одного гостя. Расстроенная Мадзини сняла грустного Тедди за столом пиццерии. Фотография быстро разошлась по соцсетям.

«Если бы я могла повернуть время вспять, то ни за что не выложила бы это фото. Мы сыты по горло. Не могу поверить, что снимок мог так прославиться. Я ненавижу каждую минуту этого безумия», — сказала Мадзини. Несмотря на то что семье пришло много поздравлений от незнакомцев, а местная баскетбольная команда пригласила их на матч, американка жалеет, что поддалась эмоциям и поделилась снимком. «Я сделала это не для внимания или подарков. Я расстроилась и хотела поделиться этим. Это было не очень умно. Вот и все», — объяснила женщина.

Она призналась, что на следующий год не будет устраивать вечеринку на день рождения Тедди. Вместо этого они отправятся в какую-нибудь поездку. В этом году мальчику также предлагали съездить в Диснейленд, Леголенд или же провести праздник для друзей, и он выбрал последнее.

Мадзини предполагает, что никто не пришел на день рождения, так как накануне в школе проходил карнавал на Хеллоуин для детей и родителей. К тому же в день вечеринки шел сильный дождь.

Родителям удалось отвлечь мальчика пиццей и игровыми автоматами, поэтому он не сильно расстроился из-за отсутствия одноклассников. Кроме того, он был рад провести время вместе с отцом, который работает на Аляске и неделями не бывает дома. «К вечеру Тедди был счастлив», — подчеркнула она. На следующий день все одноклассники извинились перед мальчиком и сказали, что забыли о приглашении.

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