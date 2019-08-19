«Королевский» замок в Шотландии выставили на продажу

В Шотландии выставлен на продажу замок, построенный в 1789 году знаменитым архитектором Робертом Адамом. Об этом говорится говорится в поступивших в редакцию «Ленты.ру» материалах компании Savills, которая занимается продажей объекта.

Речь идет о замке Сетон, расположенном в 16 километрах от Эдинбурга. Помимо главных комнат, двух основных и шести дополнительных спален, рабочего кабинета и восстановленной библиотеки восемнадцатого века, в здании расположены две автономные квартиры, каждая из них на три спальни. Квартиры названы по именам мужей Марии I Стюарт: Дарнли и Босуэлл.

Материалы по теме Корону надень Пожить как аристократ? Легко, но не в России

В замке есть и другие исторические помещения с особой атмосферой — небольшая спальня «Убежище», которую непросто найти, не зная план здания, а также укрепленный подвал, где размещен традиционный английский бар.

При строительстве замка был использован камень из дворца Сетон — любимой резиденции шотландской королевы Марии I Стюарт, подчеркивается в сообщении Savills.

Замок расположен на участке в 5,4 гектара, на котором расположены луга, пастбища, благоустроенная парковая зона, лужайки для проведения мероприятий, а также каретный мост, сохранившийся с пятнадцатого века. Стартовая цена лота — 9,7 миллиона долларов (около 650 миллионов рублей).

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru