Миллиардер построил на вершине небоскреба «домик на дереве»

Американский миллиардер Барри Штернлихт построил на вершине лондонской офисной башни гостиницу The Treehouse Hotel, прообразом которой стал детский «домик на дереве». Об этом пишет Bloomberg.
Под руководством Штернлихта построенный в 70-х годах прошлого века отель Saint Georges переделали в пятизвездочный «домик на дереве». Всего в The Treehouse Hotel 95 номеров с панорамными окнами. На озелененной террасе расположены бар и ресторан, где можно полюбоваться одними из лучших видов в городе. Ночь в отеле обойдется примерно в 300 долларов (18 тысяч рублей).
Отельер вдохновлялся своими детскими воспоминаниями, когда, будучи ребенком, отдыхал летом в лагере. Штернлихт совместил эко-концепцию гостиницы с передовыми технологиями. Во всех номерах стоят деревянные кровати, покрытые лоскутным одеялом килим, удобные клубные кресла и шкафы. Пол тоже выполнен из дерева, а бетонные стены в стиле лофт решили оставить без отделки. Гость может заказать услугу «пикник в номере».
The Treehouse Hotel декорирован винтажными безделушками, в душевых стоят ванны из меди и стали. С потолка в комнатах свисают растения, а на книжных полках лежат старые настольные игры. Вместо привычного освещения в комнатах — лампы накаливания и керосиновые лампы. Также отельер планирует превратить автостоянку в сад.