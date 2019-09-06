В России разрешили строить деревянные небоскребы

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что в России теперь нет никаких ограничений, мешающих многоэтажному деревянному домостроению. Осталось только найти заинтересованных инвесторов. Об этом Евтухов рассказал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) «Российской газете».

«Во всем мире активно развивается многоквартирное деревянное домостроение, причем дома строятся не в три-пять этажей, но есть уже здания, которые построены в 30, 40 и 50 этажей с использованием деревянных конструкций. Это жилые дома, офисные здания», — сказал замминистра.

Он отметил, что все необходимые изменения в российское законодательство уже внесены. Ограничения для строительства деревянных многоэтажек отсутствуют, в том числе и по нормам пожарной безопасности. Теперь нужно, чтобы появились инвесторы, которые будут готовы вложить свои средства в проекты.

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Евтухов уверен, что в ближайшее время в России появятся не только жилые дома, но и целые кварталы из деревянных конструкций. «Ну и в нашей стране грех не использовать свой ресурс для того, чтобы так же активно развивать это направление», — подытожил замминистра.

По его словам, лесопромышленный холдинг Segezha Group уже планирует построить в московском районе Тушино офисный многоэтажный центр из деревянных конструкций.

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