В Госдуме предложили застраивать российские города избами

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР) считает, что в городах России нужно возводить малоэтажные дома из дерева. Об этом он заявил журналистам, сообщает агентство новостей «Москва».

По мнению депутата, большие семьи могут полноценно жить только в частном секторе — воспитывать детей в квартирах неудобно. «Это [частные дома] здоровье, организация времени, свежий воздух — масса плюсов. А главное, речь идет о большой семье. Как можно в городской бетонной клетушке воспитывать много детей? Просто невозможно», — подчеркнул парламентарий.

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Дегтярев также сообщил, что в ЛДПР полностью поддерживают курс на малоэтажное строительство, то есть застройку городов недорогими деревянными домами. «В России должно просто бурлить все это. Нам здесь нужно перерабатывать лес, строить дешевое жилье и создавать в городах России комфортную среду», — заявил депутат.

Ранее, 12 февраля, президент России Владимир Путин заявил о необходимости модернизировать строительные нормы и пересмотреть действующие в стране модели жилой застройки. Глава государства подчеркнул, что при разработке новых стандартов необходимо учитывать не только зарубежный опыт, но и специфику российского климата.

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