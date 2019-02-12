Путин задумался об изменении строительных норм

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости модернизировать строительные нормы и пересмотреть действующие в стране модели жилой застройки. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» со встречи главы государства с представителями общественности по вопросам национального проекта «Жилье и городская среда» в Казани (Республика Татарстан).

«Нам нужно менять стандарты, технические требования, всякие регламенты. Безусловно, стопроцентно», — подчеркнул президент, отреагировав таким образом на инициативу КБ «Стрелка».

«Конечно, руководствоваться регламентами техническими 30-х годов, даже 40-х, совершенно недопустимая вещь», — добавил Путин. Глава государства подчеркнул, что при разработке новых норм необходимо учитывать не только зарубежный опыт, но и специфику российского климата. «У нас за Уралом минус 50, снеговая нагрузка у нас не как в бывшей ГДР и так далее», — пояснил президент.

О необходимости модернизации строительных норм высказался и генеральный директор КБ «Стрелка» Денис Леонтьев. «Если мы хотим избежать воспроизводства застройки индустриального города 60-70 летней давности, то целесообразно комплексно посмотреть на нормативы, которые есть на федеральном уровне. Нужно комплексно пересмотреть модели жилой застройки. Создавать их на основе сомасштабной человеку среды. Только тогда мы сможем запустить процесс создания городов или качественной городской среды, которая отвечает требованию современного горожанина с точки зрения безопасности, комфортности и разнообразия», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Путин одобрил идею строить больницы по современным архитектурным проектам и использовать «оздоровительный дизайн». «Благоприятная окружающая среда, с одной стороны, с другой стороны, дизайн внутренний, в том числе в учреждениях здравоохранения, конечно, это не может не способствовать повышению настроения людей», — отметил президент.

Стандарт комплексного развития территорий, на который будут ориентироваться застройщики жилья и компании, развивающие проекты реконструкции и освоения застроенных территорий, разрабатывается ДОМ.РФ совместно с КБ «Стрелка» при поддержке Минстроя России. На его основе уже запущена работа по модернизированию технического регулирования в сфере благоустройства.

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