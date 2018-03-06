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Перед Медведевым отчитались о реализации поставленных Путиным жилищных задач

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Дмитрий Медведев и Александр Плутник

Генеральный директор «Дом.РФ» (бывшее Агентство ипотечного жилищного кредитования) Александр Плутник рассказал премьер-министру России Дмитрию Медведеву о мерах по реализации связанных с жильем задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

«Задача, поставленная президентом, предполагает сбалансированное развитие спроса и предложения в жилищной сфере, поэтапное снижение ипотечной ставки до семи процентов, увеличение объемов жилищного строительства до 120 миллионов квадратных метров жилья в год. Мы видим сейчас действительно благоприятное время для развития ипотеки… Это естественный рост, который со временем будет набирать обороты», — сказал Плутник.

По его утверждению, чтобы выйти на планируемый объем строительства, нужно уже сегодня заниматься градостроительной подготовкой. «Мы в течение двух лет совместно с Министерством строительства и КБ «Стрелка» разрабатывали принципы формирования современной городской среды и современного жилья. По Вашему поручению проводим конкурс на разработку современных стандартов строительства жилья. Конкурс завершается, я представлю Вам работы 20 финалистов, а также подходы к развитию программ профессионального обучения архитекторов, которые мы готовим по поручению Президента», — отметил Плутник.

1 марта Владимир Путин заявил, необходимо увеличить объемы строительства жилья и повысить его доступность, чтобы пять миллионов семей могли ежегодно улучшать жилищные условия. Для этого необходимо ежегодно вводить 120 миллионов квадратных метров жилья вместо нынешних 80 миллионов, а ипотечные ставки должны стремиться к уровню в 7-8 процентов.

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