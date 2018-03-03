Путин пообещал россиянам десятилетия побед

Кандидат в президенты России Владимир Путин прибыл на митинг в свою поддержку, который проходит 3 марта на московском стадионе «Лужники». Трансляция ведется на странице кандидата во «ВКонтакте».
«За нас и кроме нас этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшие десятилетия, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед», — заявил Путин.
«У нас с вами ясные, понятные, благородные цели. Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед, в будущее, потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и наши внуки», — добавил он.
На митинге «За сильную Россию!» собрались более 80 тысяч человек. Участники акции заполнили трибуны, многие окружили установленную на поле сцену. Они держат в руках плакаты в поддержку кандидата.
Выборы президента России намечены на 18 марта. Помимо действующего президента Путина, на пост главы государства претендуют еще семь кандидатов. Президент будет избран на шестилетний срок.