ЦИК признал преимущества действующего президента на выборах

Первое лицо государства, которое баллотируется на новый срок, обладает предусмотренными законом преимуществами, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова. Ее слова приводит РИА Новости в пятницу, 2 февраля.

«Максимально использовать те возможности, которые предоставляет закон, — все это делают, это естественная практика, и у нас она более жесткая, более строгая, чем во многих даже странах с развитой, как называют некоторые наши эксперты, демократией», — сказала глава ЦИК.

Так она прокомментировала жалобу одной из партий относительно агитационной составляющей в послании президента Федеральному собранию от 1 марта.

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Памфилова подчеркнула, что агитации в выступлении Владимира Путина не было. «Обращение с ежегодными посланиями — это полномочия президента, установленные Конституцией. (...) Президент РФ — лицо, замещающее государственную должность, ему не обязательно уходить в отпуск на время избирательной кампании», — цитирует ее слова ТАСС.

6 февраля Центризбирком зарегистрировал Путина в качестве кандидата на высший государственный пост, он участвует в выборах как самовыдвиженец.

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