ЦИК зарегистрировал инициативную группу в поддержку Путина

Центризбирком (ЦИК) зарегистрировал инициативную группу избирателей, которая поддержала самовыдвижение Владимира Путина на президентских выборах 2018 года. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 28 декабря.

Также действующему президенту России разрешено открыть специальный избирательный счет в Сбербанке. Размер избирательного фонда кандидата на выборах президента не может превышать 400 миллионов рублей. После этого он сможет начать сбор подписей и агитацию. Для того, чтобы получить регистрацию на выборах, Путину предстоит собрать не менее 300 тысяч подписей.

Материалы по теме Разогнались Путин хочет в будущее, Собчак — в Европу. И иные особенности президентской гонки

В состав инициативной группы, поддерживающей Путина, вошли 30 человек, в том числе вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, телекомментатор Дмитрий Губерниев, певец Иосиф Кобзон, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и другие.

Первым процедуру выдвижения на выборы президента России в 2018 году прошел председатель ЛДПР Владимир Жириновский, освобожденный от сбора подписей. Он открыл избирательный счет и 27 декабря сдал в Центризбирком документы для регистрации на выборах.

Ранее разрешение на открытие специального избирательного счета получили бизнес-омбудсмен, глава Партии роста Борис Титов, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин, телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая «Гражданской инициативой».

Президентские выборы состоятся в России 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря, документы в Центризбирком необходимо подать до 7 января.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!