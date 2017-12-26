Кремль порекомендовал проверить призывы к бойкоту выборов

Кремль считает необходимым тщательно проверить призывы бойкотировать выборы президента России на предмет соответствия закону. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости во вторник, 26 декабря.

«Это скорее прерогатива ЦИК, мы не комментируем в данном случае решение ЦИК, а ЦИК руководствуется исключительно действующим электоральным законодательством Российской Федерации», — сообщил представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что неучастие одного из возможных кандидатов «в связи с тем, что его случай не попадает под законодательство», не может повлиять на легитимность выборов.

25 декабря Центризбирком отказал оппозиционеру Алексею Навальному в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения на выборах президента России в 2018 году. Причиной отказа стала неснятая судимость по тяжкой статье. После этого оппозиционер призвал своих сторонников игнорировать голосование. Он также намерен обжаловать решение ЦИК через суд.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. В данный момент идет регистрация кандидатов. Самовыдвиженцы должны подать документы не позднее 7 января, кандидаты от партий — не позднее 12 января.

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