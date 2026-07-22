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12:29, 22 июля 2026 (обновлено: 12:37, 22 июля 2026)Мир

В Кремле назвали причину провала нового пакета санкций против России

Песков: Новые ограничения против России напрямую бьют по интересам стран ЕС
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Антироссийские санкции вызывают противоречия в Европейском союзе (ЕС), так как новые ограничения напрямую бьют по интересам стран объединения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Если раньше санкции стран ЕС только косвенно били по их экономике, то с принятием 21-го пакета они будут бить прямо, что гораздо больнее», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также напомнил, что Россия руководствуется нормами международного права, в связи с чем новые ограничения Евросоюза являются «абсолютно незаконными». По его словам, санкционного предела не существует ровно так же, как и не существует «предела безумию европейских политиков».

Ранее Греция выступила против 21-го пакета санкций Евросоюза в отношении России. В Афинах считают, что новые ограничения уничтожат греческую судоходную компанию Dynagas.

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