Песков: Новые ограничения против России напрямую бьют по интересам стран ЕС

Антироссийские санкции вызывают противоречия в Европейском союзе (ЕС), так как новые ограничения напрямую бьют по интересам стран объединения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Если раньше санкции стран ЕС только косвенно били по их экономике, то с принятием 21-го пакета они будут бить прямо, что гораздо больнее», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также напомнил, что Россия руководствуется нормами международного права, в связи с чем новые ограничения Евросоюза являются «абсолютно незаконными». По его словам, санкционного предела не существует ровно так же, как и не существует «предела безумию европейских политиков».

Ранее Греция выступила против 21-го пакета санкций Евросоюза в отношении России. В Афинах считают, что новые ограничения уничтожат греческую судоходную компанию Dynagas.