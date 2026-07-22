В Кремле прокомментировали секретную встречу представителей России и Германии

Песков заявил, что не располагает информацией о встрече представителей РФ и ФРГ в Баку

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о якобы встрече представителей России и ФРГ в Баку. Его слова приводит РИА Новости.

«Нет, я не располагаю никакой информацией об этой встрече, поэтому мне нечего вам сказать», — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Баку 12-14 июля состоялась секретная встреча между бывшими высокопоставленными немецкими и российскими чиновниками по урегулированию конфликта на Украине.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя это заявление, сказал, что ему ничего не известно о секретной встрече представителей России и ФРГ в Баку.