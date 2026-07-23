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20:47, 23 июля 2026 (обновлено: 20:51, 23 июля 2026)Экономика

Запрет на перевозку российского СПГ убрали из 21 пакета санкций

ЕК: Запрет на перевозки российского СПГ европейскими танкерами исключен на год
Вячеслав Агапов

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Евросоюз убрал из 21-го пакета санкций запрет на перевозку российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом со ссылкой на заявление Еврокомиссии (ЕК) сообщает ТАСС.

Запрет на перевозку российского топлива европейскими танкерами в третьи страны позиционировался как основной в 21-м пакете ограничений против Москвы. Однако впоследствии от этой меры решили отказаться.

«Введены временные исключения сроком на один год с возможностью автоматического продления», — пояснили в Еврокомиссии.

Вместо запрета в течение следующего года операторы СПГ-танкеров будут обязаны уведомлять ЕК о пунктах назначения и объемах контрактов. Кроме того, все европейские компании обязаны уведомлять Брюссель о любых продажах СПГ-танкеров России.

В рамках 21-го пакета санкций в отношении России ЕС решил также заморозить потолок цен на российскую нефть на вступившем в силу в феврале этого года уровне 44,1 доллара за баррель. Также Европа внесет в черный список 32 российских банка, введет санкции против криптовалютных компаний, платформ, на которых торгуют нефтью, и судов теневого флота.

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