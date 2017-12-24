Бывший юрист штаба Навального объявил о провале его президентской кампании

Бывший заместитель координатора московского штаба Алексея Навального, юрист Виталий Серуканов сообщил, что кампания по верификации подписей в поддержку политика провалилась. Об этом он написал в своем Facebook.

«Верификация подписей по регионам полностью провалена, отсюда и отсутствие хоть маломальской статистики по ней, которую уже долгое время требуют обнародовать жертвователи», — написал Серуканов, уточнив, что штаб оппозиционераза три месяца верифицировал 14 000 подписей, собранных в регионах, из необходимых 250 000.

По мнению Серуканова, в провале кампании виноват глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков. Он, по словам юриста, «не придумал ничего нового, кроме как через море задержаний, арестов и отрицательного резонанса уйти от ответа на вопросы о причинах провала кампании, прежде всего тактических».

Как пишет Серуканов, собрание инициативной группы по выдвижению Навального — это «цирк и клоунада», которые в действительности не имеют никакого отношения к профессиональной подготовке к сдаче документов в ЦИК.

Также юрист выложил на YouTube видеоролик, где ответил Навальному, который раскритиковал Серуканова после его поста в Facebook. По словам Серуканова, у оппозиционера была «странная реакция» на этот пост. «Вместо того, чтобы устраивать травлю меня, выходи на дебаты, — обратился Серуканов к Навальному. — Я готов ответить на все твои вопросы».

Серуканов, кроме того, попросил Навального «нормально объяснить» своим сторонникам, что митинг 24 декабря в Москве не согласован: «Да, они отправляются туда на свой страх и риск, но можно же сказать, чем им это грозит». По словам Серуканова, штаб Навального не помогает задержанным на несогласованных митингах, а «ограничивается фиктивной поддержкой, юристов присылают другие люди».

Мосгорсуд 20 декабря отменил решение совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы провести 24 декабря акцию «День свободных выборов». Заявку на митинг подавал глава собрания депутатов округа Илья Яшин. Мещанская межрайонная прокуратура Москвы ранее предостерегла Яшина от проведения несогласованного массового мероприятия. С просьбой вынести политику предупреждение к московскому прокурору Владимиру Чурикову обратился департамент безопасности столичной мэрии. Городские власти заподозрили, что под видом праздничного мероприятия депутат планирует провести несогласованный митинг.

По мнению Серуканова, 24 декабря — «это некий рубикон, такая маленькая революция по-волковски». «Лидеры сядут как всегда на административные аресты, обычные граждане, которые туда придут из благих побуждений, получат уголовные преследования, уголовные дела и потом уголовные сроки. И потом имена их имена никто вспомнят, как было с людьми с [митинга] 26 марта. Поэтому [митинг] 24 декабря — это такой старый-добрый трюк ФБК — уйти от ответственности, уйти от заведомого провала обычным революционным методом, все свалив на власть, которая, кстати, заведомо не согласовала это мероприятие», — говорил юрист в опубликованном 21 декабря ролике на YouTube.

Как заметил экс-заместитель штаба Навального, из этой ситуации «были выходы»: «Как тот же эвент Дмитрия Гудкова, на который можно было бы призвать людей, где никого бы не задерживали. Но факт в том, что [Навальному] нужны задержания, нужна волна арестов, нужно очень много шума, нужно показать, что в общем-то есть какое-то преследование компании. Потому что по-другому провал [избирательной кампании Навального] никак не то что не объяснить, его не замолчать. А сейчас главная задача сделать так чтобы никто особо не думал о том, что "ну ребята сами обосрались"».

19 декабря московские власти согласовали митинг в защиту избирательных прав граждан, запланированный на проспекте Академика Сахарова 24 декабря. По мнению главы столичного департамента региональной безопасности Владимира Черникова, мероприятие, намеченное оппозиционером Дмитрием Гудковым, не угрожает жизни и благополучию москвичей, поэтому одобрено. «Решение принято с учетом призыва председателя муниципального совета Красносельского района Ильи Яшина своих сторонников принять участие в незаконной политической акции под видом праздника района», — сказал в тот день Черников, подчеркнув, что такие действия муниципального чиновника «безответственны и могут привести к серьезным последствиям».

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