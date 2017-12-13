Россия
 
Все круги новостного ада. Подпишись на дьявольский Telegram «Ленты.ру»!→
Последние новости
Опубликованы результаты перепроверки допинг-проб с Олимпиады-2006
Россиянина лишили возможности покататься на купленном Bugatti
Назван способ избавиться от ожирения
Постиравший кота Рыжика в машинке мужчина пойдет под суд
Раскрыты подробности смерти бывшей участницы «Дома-2»
Спасатели и священник вытащили из пруда коня  
Лебедев ответил недовольному его дизайном хозяину бургерной

Мэрия Москвы заподозрила депутата Яшина в организации незаконного митинга

Перейти в «Мою Ленту»
Илья Яшин
Илья Яшин

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы обратился к столичному прокурору Владимиру Чурикову с просьбой вынести официальное предостережение главе совета депутатов Красносельского района Илье Яшину за планирование несанкционированного митинга. Об этом сообщает ТАСС.

Подозрение вызвал пост депутата в Facebook с информацией о проведении 24 декабря в Лермонтовском сквере праздничного мероприятия «День свободных выборов». Он появился после того, как руководителя Красносельского района Москвы Наталью Мамонову освободили от занимаемой должности. Блогер Алексей Навальный призвал своих сторонников присоединиться к акции.

«По информации префектуры Центрального административного округа города Москвы уведомление на проведение мероприятия под названием "День свободных выборов" не поступало и не согласовывалось», — говорится в письме Чурикову.

Мэрия Москвы считает, что Яшин планирует провести под видом районного праздника несанкционированный митинг. Кроме того, департамент направил ему официальное письмо с разъяснением порядка проведения культурно-массовых мероприятий в Москве.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Навальному повторно отказали в проведении митинга в Самаре
Более 50 участников несанкционированной акции задержали в Москве
На несогласованных акциях в российских городах задержали более ста человек
Другие материалы рубрики
Россия00:21Сегодня

«Дикие люди проявили дикость — удивляться нечему»

Студента заставили извиниться, но он готов продолжить спор с кавказцами
16:04Сегодня

Госдума ужесточила наказание для живодеров

16:2712 декабря

Волну телефонного терроризма сочли кибернападением из Сирии

16:17Сегодня

Петербуржец на камеру жестко поглумился над бездомным дедом

Россия00:0512 декабря

«Если тебе не на работу — пей»

Почему русские рабочие не могут жить счастливо
14:47Сегодня

Раскрыта роль верховного главнокомандующего России в сирийском конфликте

13:1411 декабря

Путин приказал выводить войска из Сирии

13:12Сегодня

Кремль ответил на сомнения в победе российской группировки в Сирии

Россия00:02 6 декабря

Смеяться грешно

Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
15:10Сегодня

За желание пристроить детей в хорошую школу уральцы поплатились судимостью

08:0711 декабря

Одна из хабаровских живодерок вышла замуж в тюрьме

08:56Сегодня

Более трети россиян с оптимизмом заглянули в будущее

Россия
«Дикие люди проявили дикость — удивляться нечему»
Студента заставили извиниться, но он готов продолжить спор с кавказцами
Госдума ужесточила наказание для живодеров
«Если тебе не на работу — пей»
Почему русские рабочие не могут жить счастливо
Смеяться грешно
Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
Петербуржец на камеру жестко поглумился над бездомным дедом
Раскрыта роль верховного главнокомандующего России в сирийском конфликте
Кремль ответил на сомнения в победе российской группировки в Сирии
Все материалы
Мир
Они ушли
Русские покидают Сирию. Там остаются тысячи террористов, а войне не видно конца
«Этим проклятым американцам мы еще покажем!»
Афганцы полюбили русских и возненавидели США
Греция решила выдать США обвиняемого в отмывании миллиардов долларов россиянина
ООН сообщила о продолжающихся пытках в Гуантанамо
Кровавый конвейер
На Гаити круглый год режут и свежуют скот
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
Разгромленное «Исламское государство» напало на Дамаск
Все материалы
Бывший СССР
Нил УшаковЗа двумя зайцами
Мэр Риги Ушаков забыл о русских и поглядывает на Запад
Названы острейшие проблемы украинской армии
Евросоюз потребовал от украинских борцов с коррупцией «быть потише»
В Киеве заговорили о прекращении железнодорожного сообщения с Россией
Автобусы из ДНР оказались российского производства
На Украине решили судить работников за требование повысить зарплату
Саакашвили захотел стать премьер-министром Украины
Все материалы
Экономика
Дональд ТрампСвоих не бросаем
План Трампа: спасти богатых и сэкономить на бедных
Входит и не выходит
Сложно ли попасть в крупную сеть и что бывает с теми, кто встал на ее полку
За каждой бутылкой водки в России будут следить с помощью блокчейна
ВЭБ и SREI согласовали условия создания инновационного фонда
Россияне начали сметать полки магазинов перед Новым годом
Холдинг Эдуарда Худайнатова инвестирует в развитие угольной отрасли Хакасии
Банк России задумался о покупке небоскреба
Все материалы
Силовые структуры
Бандитский спецназ
Главный киллер ореховских знал толк в конспирации и технологиях
Судьба офицера
Полицейский убил коллегу, покончил с собой и оставил сиротами троих детей
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
В «Матросской тишине» обнаружили VIP-камеры
Российский мэр попал в колонию за разбой в подъезде
Омский боец ММА задушил буксировочным тросом владельца Lexus ради машины
Работника столичного автосервиса нашли без головы, конечностей и полового органа
Все материалы
Наука и техника
«Караваны русов доходили до Багдада»
Украинский историк про Русь с маленькой буквы
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Проект наземной мобильной версии электромагнитной пушкиИ так сойдет
Америка прекратила разработку сдерживающего Россию оружия
В Антарктиде нашли «инопланетные» микроорганизмы
Назван способ избавиться от ожирения
Раскрыта польза голодания
У египетской мумии обнаружили рак
Все материалы
Спорт
Антон ШипулинПогнали: Россия поедет на Олимпиаду
Спортсмены выступят под нейтральным флагом, но есть и другой вариант
И так дома посидят
Российскую сборную пугают дисквалификацией. Но доказательств пока нет
Фанат обнажил интимные части тела перед спартаковцами и сделал «Зенит» беднее
Опубликованы результаты перепроверки допинг-проб с Олимпиады-2006
Робот сел за руль и повез олимпийский огонь
Победитель «Тур де Франс» объяснил положительную допинг-пробу
Четырехкратный победитель «Тур де Франс» попался на допинге
Все материалы
Культура
«За деньги девчонки торгуют любовью»
Чему научили нас первые советские рэперы
Есть почитать че?
Библиотека как мир, гуки и геи в беде, сразу два Линча: топовый артхаус на 2A17
Слишком много знали
Кто предсказал гибель «Титаника», теракт 11 сентября и тоталитаризм
Шнуров объявил песню Бузовой саундтреком года и нашел там путь России
Американцы посмотрели «Крым» и пожалели
Власти прояснили судьбу урны с прахом Хворостовского
Привезенный в Россию украинский фильм о Донбассе проверят на экстремизм
Все материалы
Интернет и СМИ
Не зашло: кавказцы заставили Comedy Woman извиниться
После шутки об ингушке-эскортнице они атаковали офис ТНТ
Застрявший головой в микроволновке блогер поплатится за собственную глупость
Бузовой не снилось
Участники американского «Дома-2» заработали миллионы на сексе и чистке туалетов
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Обгадившийся в подгузник ребенок массово атаковал пользователей сети
Twitter пригрозили заблокировать в России через сутки
Знаменитости передумали дружить со школьником со странным носом из-за расизма
Все материалы
Ценности
С новым хайпом
Кроссовки-носки и кепки миллиардера: в 2017 году нам не запретили красиво жить
«Я послушная жена и нежная девочка»
Ксения Собчак боится мужа, Рамзана Кадырова и нитратов
Женщинам предложили обмазывать губы васаби
Россиянина лишили возможности покататься на купленном Bugatti
Звезды объявлены новыми полосками
Gucci ошибся в названии собственного бренда
Адриана Лима зареклась раздеваться без повода
Все материалы
Путешествия
Вас здесь не стояло
Самые красивые места в мире
Путь далек лежит
Как совершить путешествие без неприятных последствий
Грузия подсадит туристов на марихуану
Американка покурила в самолете и захотела всех убить
Пассажиров в уродливых свитерах пропустят в самолеты без очереди
Путин заявил о готовности открыть авиасообщение с Египтом
В Марокко — дымить
Туристы рвутся в африканский рай ради дешевых наркотиков
Все материалы
Из жизни
Петух — любовник Сатаны
Самые невероятные казни животных от Средневековья до наших дней
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
«Французские мужчины ужасно боятся русских женщин»
История москвички, переехавшей в Париж
Трансгендер родил ребенка нейтрального пола
Британскую модель обвинили в собственном похищении ради славы
Нетерпеливая клиентка получила чек с «болью в заднице»
Два одинаковых китайца женились на двух одинаковых китаянках
Все материалы
Последняя самостоятельная машина Mitsubishi
Каким получился Mitsubishi Eclipse Cross
Все конкуренты флагмана Cadillac в России
Какие машины на российском рынке не обрадуются появлению СТ6
Тест: советские автомобили непонятного назначения
Угадай, какую работу выполняли эти машины
Самые редкие версии BMW M5
Эксклюзивные M5 для пуристов, арабских шейхов и просто прогулок с ветерком
Компания Porsche показала старейший 911-й
На машинах MINI появится упрощенный логотип
В Москве нашли и сняли на видео кладбище такси
Все материалы
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
В Тверской области деревню продали вместе с жителями
Самый известный в России бомж-болельщик присмотрел дом в Краснодаре
СМИ сообщили о гибели известного руфера
Все материалы