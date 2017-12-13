Мэрия Москвы заподозрила депутата Яшина в организации незаконного митинга

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы обратился к столичному прокурору Владимиру Чурикову с просьбой вынести официальное предостережение главе совета депутатов Красносельского района Илье Яшину за планирование несанкционированного митинга. Об этом сообщает ТАСС.

Подозрение вызвал пост депутата в Facebook с информацией о проведении 24 декабря в Лермонтовском сквере праздничного мероприятия «День свободных выборов». Он появился после того, как руководителя Красносельского района Москвы Наталью Мамонову освободили от занимаемой должности. Блогер Алексей Навальный призвал своих сторонников присоединиться к акции.

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«По информации префектуры Центрального административного округа города Москвы уведомление на проведение мероприятия под названием "День свободных выборов" не поступало и не согласовывалось», — говорится в письме Чурикову.

Мэрия Москвы считает, что Яшин планирует провести под видом районного праздника несанкционированный митинг. Кроме того, департамент направил ему официальное письмо с разъяснением порядка проведения культурно-массовых мероприятий в Москве.

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