Навальному повторно отказали в проведении митинга в Самаре

Власти Самары повторно отказали в проведении 3 декабря митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Во исполнение апелляционного определения Самарского областного суда администрация повторно рассмотрела уведомление [заявителя Владимира] Логинова о проведении публичного мероприятия и приняла решение о невозможности проведения заявленного мероприятия», — сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, площадь Кирова занята другим мероприятием — межрегиональным чемпионатом Belly Dance. В этой связи проведение акции оппозиционера не позволит обеспечить безопасность и создаст препятствия при транспортировке участников фестиваля.

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В администрации также указали, что митинг не может быть проведен в рамках действующего законодательства, поскольку целью была встреча с Навальным и выдвижение его кандидатом в президенты, что является нарушением закона «О выборах».

Ранее Самарский областной суд признал незаконным решение администрации города об отказе в согласовании митинга 3 декабря. Он обязал администрацию повторно рассмотреть заявление. Как отмечают опрошенные РАПСИ адвокаты, формулировку суда невозможно трактовать как разрешение на проведение митинга, в решении «никаких двусмысленностей нет».

О том, что Навальному отказали в митингах в Саратове и Самаре стало известно 30 ноября. При этом 1 декабря оппозиционер провел несанкционированный митинг в саратовском сквере Героев Краснодона, где в это время проходила согласованная ранее акция местного отделения Российского союза ветеранов-афганцев.