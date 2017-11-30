Чубайс похихикал над новыми обвинениями Навального

Председатель правления компании «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook опубликовал ответ пресс-службы корпорации на обвинения Алексея Навального в трате 10 миллиардов бюджетных средств на производство чехла для телефона со вторым экраном. От себя Чубайс к сообщению добавил «хи-хи» и поставил веселый смайлик.

Как пишет Чубайс, оппозиционный политик, не имея доказательств, просто подтасовал факты. «Алексей очень хочет набрать очки в президентской гонке. Беспроигрышная тактика последних десятилетий — обвини в чем-нибудь Anatoly Chubays, глядишь, и рейтинг поднимется», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Как заявил Чубайс, «Роснано» никогда не производила гаджет, а у ее проектной фирмы Plastic Logic американская Popslate всего лишь покупала гибкий экран. «Чехол для смартфона Popslate не работает, поскольку компания (к которой «Роснано» не имеет отношения), обанкротилась. Казалось бы, при чем здесь Роснано?» — пишет пресс-служба.

Как написал ранее Навальный на своем сайте, компания Plastic Logic на бюджетные средства произвела чехол с применением давно устаревшей технологии.

23 ноября сообщалось, что Чубайса вызывали в суд на допрос в качестве свидетеля обвинения по делу о растрате 220 миллионов рублей.