Чубайс пообещал России большую газовую турбину

В компании «Роснано» рассчитывают на появление большой газовой турбины в России в середине 2018 года. Об этом в понедельник, 13 ноября, заявил глава компании Анатолий Чубайс, сообщает РИА Новости.

По его словам, после тестов доработана первая российская газовая турбина большой мощности ГТД-110М. «Оборудование монтируется и в этом месяце будет установлено на испытательный стенд Ивановских ПГУ (электростанция в городе Комсомольск Ивановской области — прим. «Ленты.ру») для завершающих испытаний. Мы всерьез рассчитываем, что в середине будущего года в России появится работоспособная газовая турбина», — сказал Чубайс.

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31 октября глава «Роснано» заявил, что Россия уже через несколько лет может столкнуться с дефицитом мощностей при отсутствии развития новых технологий.

Россия в настоящее время не производит газовые турбины мощностью свыше 110 мегаватт. Это оборудование является основным на теплоэлектростанциях, но пока импортируется.

Большие газовые турбины стали причиной скандала с оборудованием Siemens в Крыму. В немецкой компании утверждают, что на полуостров в нарушение контрактных обязательств были перемещены четыре турбины, поставленные летом 2016 года для проекта в Тамани. Концерн намеревается добиться возвращения оборудования в станицу и предотвратить новые поставки в Крым. Кроме того, сообщалось, что Siemens готов выкупить все оборудование и аннулировать контракт. В Москве между тем настаивают, что поставленные на полуостров турбины имеют российское происхождение.

В связи со скандалом с поставкой турбин в Крым Евросоюз расширил санкции в отношении России.