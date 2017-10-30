Siemens отказали в аресте турбин для Крыма

Апелляционный суд Москвы 30 октября отказал Siemens в исковом заявлении о наложении ареста на уже поставленное «Технопромэкспорту» оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».

С апелляцией истец обратился после того, как ему было отказано в аналогичном ходатайстве в рамках иска Siemens Aktiengesellschaft и «СТГТ» к структурам «Технопромэкспорта», рассматривающегося в московском арбитраже.

Иск об аресте турбин Siemens Aktiengesellschaft был подан в Арбитражный суд Москвы 6 сентября. Требования истца включают в себя принятие обеспечительных мер в виде ареста четырех турбин ГТУ SGT5-2000E, а также запрет структурам «Технопромэкспорта» или иным лицам транспортировать, осуществлять монтаж, эксплуатировать, модифицировать, разбирать, иным образом использовать данное оборудование. В исковом требовании также содержится запрет «Технопромэкспорту» совершать сделки, направленные на отчуждение и любое обременение турбин.

18 сентября к иску в качестве соистца присоединилось компания СТГТ — совместное предприятие Siemens и «Силовых Машин». В свою очередь «Технопромэкспорт» 18 сентября подала встречный иск к Siemens Aktiengesellschaft и СТГТ о признании недействительной части сделки по поставке генерирующего оборудования. Рассмотрение встречного иска назначено на 2 ноября 2017 года.

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В июле в суд на «Технопромэкспорт» подала корпорация Siemens, обвинив инжиниринговую «дочку» «Ростеха» в незаконной поставке в Крым газовых турбин.

В немецкой компании утверждают, что на полуостров в нарушение контрактных обязательств были перемещены четыре турбины, поставленные летом 2016 года для проекта в Тамани. Концерн намеревается добиться возвращения оборудования в Тамань и предотвратить новые поставки в Крым. Кроме того, сообщалось, что Siemens готов выкупить все оборудование и аннулировать контракт. В Москве между тем настаивают, что поставленные на полуостров турбины имеют российское происхождение.

В связи со скандалом с поставкой турбин в Крым Евросоюз расширил санкции в отношении России.