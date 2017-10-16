«Технопромэкспорт» решила покарать Siemens

Компания «Технопромэкспорт» заявила в арбитражном суде Москвы встречный иск к российскому подразделению Siemens. Истец требует признать частично недействительным договор поставки турбин, заключенный с «Сименс технологии газовых турбин». Об этом в понедельник, 16 октября сообщает РИА Новости.

«Просим признать недействительными пункты…. договора от 10 марта 2015 года», — цитирует агентство представителя «Технопромэкспорта». При этом отмечается, что содержание оспариваемых пунктов на заседании оглашено не было.

В середине сентября российская «дочка» Siemens подала иск к двум одноименным структурам «Ростеха» — ОАО и ООО «Технопромэкспорт». О сути претензий не сообщалось.

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В июле в суд на «Технопромэкспорт» подала корпорация Siemens, обвинив инжиниринговую «дочку» «Ростеха» в незаконной поставке в Крым газовых турбин.

В немецкой компании утверждают, что на полуостров в нарушение контрактных обязательств были перемещены четыре турбины, поставленные летом 2016 года для проекта в Тамани. Концерн намеревается добиться возвращения оборудования в Тамань и предотвратить новые поставки в Крым. Кроме того, сообщалось, что Siemens готов выкупить все оборудование и аннулировать контракт. В Москве между тем настаивают, что поставленные на полуостров турбины имеют российское происхождение.

В связи со скандалом с поставкой турбин в Крым Евросоюз расширил санкции в отношении России.