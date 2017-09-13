Предприятие Siemens и «Силовых машин» подало иск против «Технопромэкспорта»

Совместное предприятие корпорации Siemens и группы «Силовые машины» обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к структурам «Ростеха». Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Ответчиками по иску «Сименс технологии газовых турбин» значатся две одноименные структуры — ОАО и ООО «Технопромэкспорт». Заявление поступило в среду, 13 сентября. Суть претензий не уточняется.

11 июля Siemens подала в суд на инжиниринговую «дочку» «Ростеха» — «Технопромэкспорт», обвинив компанию в незаконной поставке в Крым газовых турбин.

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Siemens объявила о том, что получила достоверную информацию о модернизации и перемещении в Крым четырех турбин, которые были поставлены концерном летом 2016 года для проекта в Тамани. В немецкой компании утверждают, что это было сделано в нарушение контрактных обязательств. Концерн намеревается добиться возвращения оборудования в Тамань и предотвратить новые поставки в Крым. Кроме того, сообщалось, что Siemens готов выкупить все оборудование и аннулировать контракт. В Москве между тем настаивают, что поставленные на полуостров турбины — российского происхождения.

Слушания по иску Siemens назначены на 18 сентября, истцы не смогли добиться ареста оборудования до начала слушаний.

